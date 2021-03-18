«При Путине ничего хорошего в западном мире им не светит»: Байден дал сигнал российским элитам

Отношения США и России «пробили очередное дно»: обвинения в адрес российского лидера Владимира Путина, которые позволил себе глава Белого дома Джо Байден – сигнал российским элитам и одновременно попытка дестабилизировать обстановку внутри страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Взят курс на попытку расширить зону токсичности вокруг России и сделать из нас страну-изгоя. Это также попытка дать сигнал российскими элитам, что при Путине ничего хорошего в западном мире им не светит, с расчетом на внутреннюю дестабилизацию», – сказал эксперт.

По его оценке, ситуация уже слишком серьезная, чтобы рассматривать «риторические ответы» на такую провокацию. «Ответы должны быть более системные. Можно предпринять ряд шагов, которые отвечают интересам безопасности страны и интересам в других сферах. Действия, которые не будут напрямую ответом Байдену, но которые могут быть актуальны в ситуации, когда реальность российско-американских отношений в очередной раз пробивает дно», – подчеркнул Ремизов.

По его оценке, одним из таких опосредованных шагов может стать решение в отношении Донбасса. «Основной риск сейчас, очевидно, связан с возобновлением войны в Донбассе. Чтобы ее избежать, необходимо дать гарантии безопасности непризнанным республикам и обеспечить эти гарантии. По большом счету, это единственный способ предотвратить войну», – пояснил он.

«Войны можно избежать только в том, случае, если признать их полностью или частично и разместить там полноценный воинский контингент. Это – единственный вариант», – заключил Ремизов.

Напомним, накануне в интервью телеканалу ABC президент США заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также американский лидер дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Сегодня президент РФ в ответ привел детскую поговорку «кто обзывается, тот сам так называется», и подчеркнул, что в этих словах есть глубокий смысл.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.03.21

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