«Мы сами все проиграли»: СССР на закате своего существования стал «немодным»

Современная Россия должна учитывать опыт СССР – Советский Союз стал для молодежи 1980-90 годов «немодным». Как считает политолог, эксперт в области Интернета и социальных сетей Михаил Ковалев, во многом именно это стало причиной «проигрыша» в информационной войне с Западом.

Эксперт обратил внимание, что советская пропаганда накануне краха СССР подошла в кризисном состоянии. «Как мы видим, «магия» советской агитации и пропаганды не очень работала. Не американцы нас выиграли, а мы сами все проиграли. Эстетика победила этику. Все хотели джинсы, все хотели кока-колы и смотреть голливудские боевики. И противопоставить этому оказалось нечего. «Магия», которой занималась коммунистическая партия, ослабила иммунитет общества, и другая магия, потребительская эстетика, магия демократизации – победила. Соревнование было проиграно заранее», – сказал он.

В этой связи Ковалев также отметил, что нынешний лидер КПРФ Геннадий Зюганов в тот период как раз занимался именно этим направлением. «Сначала он занимался агитацией и пропагандой в Орловской области, а потом, с 1983 по 1990 – в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС», – уточнил эксперт.

По его словам, нынешняя российская власть должна усвоить этот урок. «И сейчас этот вопрос актуален, и тогда был. Это проблема модного государства, она первична у молодых людей. Все хотят жить в государстве, которое производит товары и услуги, которые пользуются спросом не только внутри, но и тем, которым «респект» выражается на Западе», – уверен он.

«Мы это испытали на сочинской Олимпиаде и на чемпионате мира (по футболу) 2018 года. Мы сами себе нравимся, иностранцы нас обожают – такая атмосфера праздника. Это то, что нужно развивать и культивировать», – заключил Ковалев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.03.21

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