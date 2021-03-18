«73% заявили о желании сохранить Советский Союз»: социологи опубликовали данные об отношении россиян к распаду СССР

Большинство россиян с ностальгией относится к Советскому Союзу: в настоящее время 73% граждан РФ заявляют, что на референдуме проголосовали бы за сохранение СССР. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«На вопрос, как бы вы проголосовали, если вдруг референдум о сохранении СССР состоялся сегодня, 73% заявили о желании сохранить Советский Союз как обновленной федерации равноправных суверенных республик и так далее. Обратного мнения придерживаются всего 19%. Даже в возрастной группе 18-24 56% заявили, что они бы скорее поддержали сохранение Советского Союза в новой «редакции», – сказал он.

В то же время Мамонов отметил, что на вопрос, хотели бы вы восстановления СССР – почти половина (49%) россиян ответили «да». Против высказалось 40% респондентов.

«Когда мы спрашиваем, возможно или невозможно воссоздание единого союза бывших республик СССР, сегодня 72% заявляют, что это невозможно, и только 23% говорят, что в принципе это возможно», – отметил он.

Кроме этого, по данным ВЦИОМ, 67% россиян сожалеют, что СССР распался, обратного мнения придерживается лишь четверть опрошенных.

Мамонов также сообщил, что 100% респондентов старше 45 лет верно расшифровали каждую букву аббревиатуры – Союз Советских Социалистических Республик. Среди тех, кто родился после распада СССР, с заданием справились менее двух третей – 64-65%.

Согласно данным опроса, большинство россиян возлагают вину за распад Союза на единственного президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина, а треть заявила о «действиях западных стран».

Напомним, Всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. На него был вынесен вопрос о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего Советского союза. В референдуме из 185,6 млн (80%) советских граждан с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%); из них 113,5 млн (76,43%), ответив «да», высказались за сохранение обновленного СССР.

Тем не менее, 8 декабря 1991 года главы трех стран-учредителей СССР – России, Украины и Белоруссии – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании Содружества независимых государств.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.03.21

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