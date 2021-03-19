Московский регион подморозит

В ближайшие выходные дни в московском регионе ожидается ночное похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в темное время суток температура воздуха будет опускаться до -9 градусов.

В субботу, 20 марта, преимущественно без осадков. Ночью -6...-4°, по области -9...-4°. Днем температура воздуха будет держаться в районе нуля -1...1°, по области -3...2°. При этом ожидается северный ветер с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду. Местами возможна гололедица.

В воскресенье, 21 марта, прогнозируется ветренная погода – порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков. В Москве -5...-3°, по области -8...-3°. Днем местами небольшие осадки, в Москве 0...2°, по области -2...3°. Местами гололедица.

Синоптики отмечают, что столичный регион будет находиться на пути воздушных масс, приходящих с северо-запада. Снежный покров в дневные часы продолжит таять. Сохранятся условия для образования гололедицы и сосулек.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.03.21

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