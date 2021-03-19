«Вектор» и «Авангард» пробиваются на рынок школьного питания в подмосковном Пушкино несмотря на отравления

В феврале в школе №1 Красноармейска произошло массовое отравление детей. Столовую в ней обслуживает комбинат «Вектор», получивший контракт со школой при содействии администрации города. При этом в соседнем городском округе Ивантеевка контракты на организацию питания в школах при сомнительных обстоятельствах получил комбинат «Авангард». Оба предприятия являлись участниками картельного сговора, раскрытого ФАС в 2017 году и связанного с экс-мэром Электростали Владимиром Пекаревым. Вероятно, картель пытается закрепиться на местном рынке перед тем, как Красноармейск и Ивантеевка войдут в состав Пушкино.

В среду, 17 марта, состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Ивантеевка Максимом Красноцветовым, посвящённая предстоящему расширению городского округа Пушкино. Ещё в декабре 2020 года правительство Московской области издало закон о вхождении в состав Пушкино городских округов Ивантеевка и Красноармейск. В настоящее время процесс объединения находится в завершающей фазе – уже 4 апреля пройдут выборы депутатов обновлённого Совета города, после чего парламентарии изберут нового главу Пушкина.

Формирование нового городского округа проходит на фоне громкого скандала в Красноармейске. В школе №1 ещё в феврале произошло массовое отравление детей, но администрация города пытается спустить ситуацию «на тормозах». Родителям не позволяют даже проверить состояние пищеблоков, несмотря на наличие у них всех медицинских справок.

При этом инцидент в Красноармейске произошёл через два дня после того, как организацией питания в местных школах занялся комбинат «Вектор». Контракт с комбинатом был заключён после того как администрация в одностороннем порядке разорвала договор с его предшественником компанией «Полар».

Поводом для разрыва договора с «Полар» стал другой инцидент – в январе среди школьников Красноармейска произошла вспышка ротавирусной инфекции. Проведённая министерством образования и Роспотребнадзором проверка показала, что с питанием это не связано, заболевание распространилось сразу после возвращения школьников с каникул.

Несмотря на выводы экспертов, администрация всё равно расторгла контракт с «Полар». Чиновники Красноармейска не обратили внимание даже на тот факт, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла такое решение нарушающим нормы законодательства. Директор «Полар» Людмила Борисенко объяснила столь неоднозначное решение дружескими отношениями чиновников с владельцами «Вектора».

В данном контексте интересен тот факт, что ещё в 2016 году эксперты Общенародного российского фронта (ОНФ) выявили картель на рынке соцпитания Подмосковья, проверка ФАС полностью подтвердила их выводы. Оказалось, что более 20 комбинатов питания напрямую или косвенно принадлежали экс-депутату Ногинского района Владимиру Жигачу.

От смены названий суть не меняется

Судя по данным из открытых источников, одним из главных активов Жигача был «Ямкинский молочный завод», который после картельного скандала был переименован в «Вектор». Информацию об этом можно свободно найти в открытых базах данных.

Наравне с Жигачом совладельцем предприятия была Елена Пекарева, супруга бывшего мэра Электростали, а ныне председателя местного Совета депутатов Владимира Пекарева. В 90-е его называли «водочным королём» Московской области, так как он владел одним из крупнейших алкогольных заводов региона «Ост-Алко». В бытность Пекарева мэром Жигач официально являлся его помощником.

Пекарева журналисты издания «Версия» называли в своём расследовании реальным владельцем «Ямкинского молочного завода», а ныне «Вектора». По их информации, политик мог пользоваться служебным положением для избавления конкурентов «Вектора» в лице госкомбинатов. В 2018 году Пекарев попытался оспорить выводы журналистов «Версией», но суд проиграл.

Таким образом, приход «Вектора» в Красноармейск может быть попыткой некогда выявленного картеля вернуть утраченные позиции на рынке школьного питания Подмосковья. В пользу этой версии говорит тот факт, что в школах соседнего с Красноармейска городского округа Ивантеевка также работает связанный с Пекаревым комбинат школьного питания.

«Институт питания» объединяет конкурентов

В Единой информационной системе в сфере закупок указано, что 29 декабря 2020 года администрацией было заключено 7 контрактов на организацию питания в 2021 году в учебных заведениях Ивантеевки с комбинатом «Авангард». Например, контракт с гимназией №6.

«Авангард» зарегистрирован в городе Электросталь, что уже является отсылкой к Пекареву. Это могло бы быть совпадением, но биографии директора комбината Марины Васильевой и единственного учредителя Ксении Шевчук могут свидетельствовать, что оно явно не случайно.

Васильева, например, также является директором и владелицей половины комбината «Ника». Вторая половина комбината принадлежит Елене Артёменко.

Артёменко также является соучредителем комбината «ГК «Экопродукт», также расположенного в Электростали. Эта компания поставляет в одну из местных школ, где в январе произошло отравление. Но гораздо важнее, что соучредителем «ГК «Экопродукт» числится Ирина Жигач, супруга экс-соучредителя «Вектора» Владимира Жигача.

Кроме того, в 90-е годы Артёменко возглавляла юридический отдел завода «Ост-Алко» Владимира Пекарева. Туда она пришла с должности начальника следственного отдела УВД Ногинска.

Что касается единственного учредителя «Авангарда» Ксении Шевчук, то ей принадлежит 65% «Вектора». Того самого, что теперь поставляет питание во все школы Красноармейска.

Также следует обратить внимание на личность соучредителя Аллы Романенко. Кроме 10% «Вектора», ей принадлежит четверть комбината «Институт питания».

Эта связка интересна тем, что именно «Институт питания» оказался единственным конкурентом «Авангарда» при торгах за организацию питания в школах Ивантеевки. Судя по результатам торгов, хотя «Институт питания» предложил значительно меньшую цену, победу отдали «Авангарду», так как «Институт питания» в сухую проиграл этап квалификации.

Не исключено, что это могло быть сделано целенаправленно с целью поддержания максимальной цены контрактов и созданию иллюзии конкуренции. Ведь учредитель «Института питания» Алла Романенко и учредитель «Авангарда» Ксения Шевчук одновременно являются соучредителями «Вектора».

Учитывая выявленную связь между «Вектором» и «Авангардом» можно предположить, что в будущем они не ограничатся школами Красноармейска и Ивантеевки, а также попытаются получить контракты со школами Пушкино. В настоящий момент в городе функционирует 29 школ и 42 детских сада, для комбинатов это является вполне перспективным рынком.

Учитывая пример Ивантеевки, возникает вопрос, насколько законными методами «Авангард» и «Вектор» могут попытаться получить контракты. А инцидент с отравлением детей в Красноармейске показывает, к чему это может привести.

Москва, Екатерина Попова

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