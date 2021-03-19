Взрыв в Химках: погибли три человека

Три человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме в подмосковных Химках, среди них один ребенок, еще четверо пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные МЧС по Московской области к этому часу.

Как сообщалось ранее, утром в Химках произошел взрыв в жилом многоэтажном дома на Зеленой улице. В результате хлопка неизвестного происхождения произошло обрушение межкомнатных перегородок.

Предварительной причиной ЧП назвали взрыв газа.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.03.21

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