«Великого» в 1990-х оказалось очень мало: политическая элита не смогла закрепить свой статус в глазах россиян

Российская власть за 30 лет не смогла в глазах общества легитимизировать себя и траекторию развития страны. Как считает глава исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, именно с этим связаны особенности восприятия россиянами советского прошлого и некоторых нынешних реалий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал накануне на пресс-конференции в Москве.

По словам эксперта, значимые исторические события нуждаются в закреплении в виде статичного образа. «За последние 100 лет российской истории мы могли видеть, как и когда укреплялись мифы. Когда появился «Краткий курс ВКП(б)? 1938 год – спустя 20 лет после Октябрьской революции. Когда начался формироваться миф о Великой отечественной войне? В 1965 году с изданием манускрипта – 20 лет после победы», – сказал он.

Задорин пояснил, что эти работы появились не случайно. «Не оценивая эти мифы, как «хорошие» или «плохие», можно сказать, что в них есть определённая закономерность. Через 20 лет поколение, которое являлось героями важнейших событий, нуждается в закреплении своего положения, легитимации своего доминирующего положения. Возникает необходимость передачи следующим поколениям этого восприятия», – отметил он.

«Когда возникает необходимость правильной передачи истории, которая бы закрепляла выигрышное положение героев для следующего поколения, возникает необходимость создания этого «краткого курса» – любого», – добавил эксперт.

Задорин считает, что современная Россия должна была также получить свой миф. «Мы ждали, когда будет создаваться миф о «великой контрреволюции 89-93 года», когда герои тех времен, которые участвовали в разложении и распаде СССР и переводе траектории развития страны на другие рельсы, начнут легитимизировать свое доминирующее положение», – сказал он.

Однако, этого так и не произошло, считает эксперт. «И действительно, через 20 лет появились небезызвестные книжки Авена (Петр Авен – экс-министр внешних экономических связей, совладелец группы «Альфа» – в 2013 году совместно с Альфредом Кохом (экс-глава Госкомимущества) выпустил сборник интервью с политическими деятелями России «Революция Гайдара. История реформ 1990-х из первых рук»), появились акции – «давайте вспомним 90-е». Но тут произошел очень интересный момент: выяснилось, что по большому счету показать нечего. То есть, того самого «Героического», «Великого», чем можно гордиться в этой контрреволюции находилось очень мало», – констатировал Задорин.

«Это были те события, которые в лучшем случае выглядят «великими» для ограниченного числа наших граждан. Получилось так, что не сложился новый миф, легитимизующий положения и траекторию, которая ведет своё начало от 89-90 х годов», -подчеркнул он.

В этой связи эксперт отметил, что советские мифы продолжают жить в современной России, вызывая ностальгию по советскому прошлому. «Ему не сложилось никакой конкуренции. Он демонстрирует «великое и героическое» в бОльших масштабах – в советской истории больше великого доброго, светлого вечного, чем в том мифе, который мог сложиться потом», – уточнил он, и добавил, что именно с этим связана необычная живучесть «советского мифа».

Задорин также обратил внимание, что в странах постсоветского пространства нет такой ностальгии по СССР, как в России. «Россия в отношении к распаду демонстрирует другие оценки, чем население Украины, Грузии, Армении, Молдовы, Казахстана и так далее. Потому что там элиты, которые пришли к власти на распаде СССР, смогли сформировать новый контрмиф национального суверенного и нового государства. В этом смысле революция, которая была для них не революцией, меняющей строй, а прежде всего революцией независимости, породила и героев, и «великое». Там гораздо меньше респонденты сожалеют о распаде и в большей доле говорят о неизбежности», – сообщил он.

Наравне с этим Задорин отметил, что нужно дифференцировать, о чем именно сожалеют люди. «Распад СССР – распад трех компонентов: подрыв идеологического смысла, стрежня, объединяющего общество, смена экономического уклада и распад на несколько независимых государств. Три разных аспекта. В России все-таки есть большая доля населения, которая одновременно сожалеет о комплексе компонентов. В других странах такой комплекс практически не встречается», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.03.21

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