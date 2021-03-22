Ледяные заторы и паводок: в Росгидромете сообщили, что ждать от весны-2021

Жители нескольких регионов России могут столкнуться в этом весенне-летнем сезоне с сильными паводками и ледяными заторами. Об этом, как предает корреспондент РИА «Новый День», предупредил директор Государственного гидрологического института Росгидромета Сергей Журавлев.

«Если говорить в целом о стране, то готовность регионов к рискам затоплений, и сами риски всегда связаны с генезисом – происхождением опасных явлений. Сейчас начинается весенний период, поэтому внимание связано с избыточным поступлением воды в процессе снеготаяния и ледовых явлений. Первый процесс можно прогнозировать, но ледовые явления – такие, как заторы, – обусловлены рядом местных факторов и их прогнозировать сложнее, поэтому власти должны быть начеку, что наводнения пойдут по более сложному сценарию. Если говорить про заторы льда – то известны проблемы на Северной Двине и Печоре», – сказал Журавлев.

По его словам, третий тип опасных явлений связан с дождевыми паводками. «Это, безусловно, сезон летний, до него еще нужно дожить, но это – Северный Кавказ, Урал, юг Восточной Сибири, Забайкалье и Дальний Восток», – уточнил он.

Как сообщал «Новый День», ранее директор Гидрометцентра России Сергей Борщ предупредил, что в московском регионе из-за обильных снегопадов приток воды в реки будет в 2-3 раза больше, чем в предыдущие годы. По его словам, половодье также ожидается на реках Мурманской области, на Вятке, Ветлуге (северные притоки Волги), на Тоболе.

«В Сибири наибольшие подъём уровня воды это – верхняя Обь, Иртыш, Нижняя Обь и её притоки в восточной Сибири. Приморский край, здесь половодье ожидаем выше обычного. Также – на реках Сахалина, на западе Камчатского края, в ряде рек Чукотского округа. В остальных местах на уровне нормы или ниже нормы», – сказал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.03.21

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