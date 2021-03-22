Деньги несут «мешками»: московское жилье подорожало еще сильнее и теперь чаще продается за «наличку»

На вторичном рынке Москвы с начала 2021 года увеличилось количество сделок за наличный расчет на 7% по сравнению с декабрем прошлого года. При этом средний чек покупки составляет 10-15 миллионов рублей. Об этом говорится в аналитическом отчете экспертов «НДВ-Супермаркет Недвижимости», который поступил в редакцию РИА «Новый День».

Риелторы обращают внимание, что если раньше доля сделок за наличный расчет не превышала 35%, то сейчас она составляет около 42%. «Несмотря на то, что основная доля покупателей используют ипотеку, мы отметили, что с начала года наши клиенты стали нести деньги буквально «мешками». В первую очередь мы это связываем с изменениями в законодательстве в части Росфинмонитринга. Люди спешат «обелить» свои накопления как можно быстрее, чтобы потом к ним не было вопросов», – пояснила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Напомним, с 10 января все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей теперь подлежат обязательному контролю.

«Во-вторых, до конца действия льготной ипотеки осталось совсем немного времени. Россияне торопятся воспользоваться пониженной ставкой, чтобы приобрести жилье в новом доме с качественно лучшей инфраструктурой и благоустройством. А соответственно, для этого они продают свою старю недвижимость. Ни для кого не секрет, что существенная доля сделок в новостройках происходит за счет средств, вырученных с продажи вторички», – отметила Мищенко.

В результате по итогам первых двух месяцев 2021 года «вторичка» поднялась в цене на 5-7%. Срок экспонирования готового жилья сократился в последнее время по сравнению с допандемийными показателями. Если в начале 2020 года квартира продавалась в течение 2-3 месяцев, то сейчас за месяц-полтора максимум.

«По нашим прогнозам, спрос на вторичную недвижимость сохранится на высоком уровне до лета точно, что может привести к росту цен в пределах 5-7, по итогам года рост цен может составить 10-15%», – уточнила Мищенко.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.03.21

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