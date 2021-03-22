«Путают понятия…» Академик РАН раскритиковал «оптимизацию» образования и просветительской деятельности

Оптимизация в сфере образования ведет к облегчению системы управления, хотя нужно, чтобы удобней было учить. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал вице-президент российской Академии наук, академик РАН Алексей Хохлов на парламентских слушаниях «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование – для всех».

«Бюрократизация образовательной сферы – так же, как и научной сферы, – это действительно бич. То количество документов, которые нужно готовить учителям – так же, как и научным работникам – это, конечно, очень много, и такого типа документы являются явно избыточными, и они направлены на то, чтобы удобно было управлять, а не на то, чтобы удобно было учить. Это совершенно неправильный подход – делать все так, чтобы удобно было управлять», – считает Хохлов.

Академик также обратил внимание на поправки к закону об образовании в части просветительской деятельности, которые, с одной стороны, направлены на увеличение бюрократизации, с другой – путают такие понятия как просвещение и пропаганда.

«Громадное количество деятельности, которое раньше образовательное учреждение могло делать самостоятельно, теперь нужно согласовывать с министерством. А в министерстве нет такого количества кадров, чтобы квалифицированно давать заключения. Другая часть, это, ну явно, люди путают просвещение и пропаганду. Просвещение – это высокая деятельность, которую нужно поддерживать, а не ограничивать», – подчеркнул он.

При этом Хохлов напомнил об опыте советского времени, когда ученые и академики ходили в школы, читали лекции и «никто их не думал контролировать содержание того, что они читают».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.03.21

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