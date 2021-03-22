Экология – для богатых и «зрелых»: почему в России игнорируют загрязнение рек

Экологическая грамотность и забота об окружающей среде более свойственны для государств с высоким уровнем благосостояния населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал сегодня директор гидрологического института Росгидромета Сергей Журавлев. По его словам, в России внимание к проблеме чистоты водоемов, несмотря на проблемы, стали проявлять довольно недавно.

«Мы видим, что основной причиной внимания к природе является эволюция, зрелось общества. Есть некоторые закономерности – чем выше благосостояние населения, тем больше они следят за состоянием окружающей среды. С точки зрения ответственного потребления, процессы внимания к природе – являются естественными, нам нужно поддерживать инициативы, которые направлены на улучшение состояния водных ресурсов», – сказал он.

Журавлев также отметил, что загрязнение воды – «одна из наиболее важных тем в общественной повестке, как для России, так и для мира». «Существенная проблема наблюдает в наименее развитых странах», – отметил он.

При этом Журавлев отметил, что большой прогресс по очистке вод фиксируется в Индии. «Там реализуется национальный проект, в рамках которого им удалось с 1% до 80% увеличить доступность чистой питьевой воды для населения», – сообщил глава службы.

По его словам, в России забота о чистоте водоемов стала проявляться относительно недавно. Он напомнил, что в Санкт-Петербурге первые очистные сооружения были построены только 1978 году.

«Долгое время на этот вопрос смотрели не очень серьёзно. Сейчас в стране приняты нацпроекты, особо внимание уделено Волге. Но не следует ждать быстрых результатов, потому что вторичное загрязнение никто не отменял. Кроме этого, загрязнение воды может быть вызвано не только точечным загрязнением, но и диффузным – из окружающей среды, с полей, где могут применяться пестициды», – пояснил Журавлев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.03.21

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