Российские ученые представили инновационную систему диагностики и лечения «Симона»

По оценке специалистов, внедрение этой системы интегрального мониторинга значительно упростит диагностику многих заболеваний, в том числе на доклинической стадии. Это когда симптомов ещё нет, а жизненно-важные функции уже разбалансированы, и организм начинает работать «на износ». При этом вся процедура займёт не больше 20 минут, и нередко позволит исключить посещение длинного списка врачей и сдачу анализов.

Уникальность «Симоны» в том, что она позволяет оперативно диагностировать функциональное состояние организма по 123 показателям. На основании полученных результатов можно оценить готовность к различным нагрузкам, будь то марафонская дистанция или сложная операция. То есть, проще говоря, готовность организма к стрессовым нагрузкам. Помимо комплексной оценки состояния пациента, с помощью АПК «Симона» можно отследить реакцию организма на прием препаратов и оценить правильность их назначения.

В том случае, если индекс стрессоустойчивости оказывается ниже нормы, тульские учёные предлагают корректировать его с помощью воздействия на серотонинергические пути регулирования стресса.

Пациенту в области лба и затылка крепятся датчики и выставляется определенный режим транскраниальной электростимуляции. В результате воздействия происходит улучшение кровообращения головного мозга, увеличение числа эндогенных аминов, и стресс купируется на патогенетическом уровне.

Демонстрация этой инновационной технологии состоялась на выставке-салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021», который 23 марта открылся в московском конгрессно-выставочном комплексе гостиницы «Космос». Ее представили Тульский Государственный университет и АНО «Научно-образовательный центр инновационной медицины «Фарма – 2030».

Сегодня, помимо ряда лечебных учреждений, отделений реанимации и реабилитации, АПК «Симона» успешно используется для оценки состояния организма спортсменов и военных.

Директор АНО «НОЦ ИМ «Фарма 2030» Борис Валентинов:

«Мы хотим использовать эти идеи в более приземленных ситуациях, сделать их доступными широкому кругу потребителей. Мы проводим обучение врачей и подготовку оборудованых представленными аппаратами кабинетов для диагностики и лечения стресса, чтобы обычный человек мог понять состояние своего организма и воспользоваться возможностью снизить пагубное влияние стресса на организм».

Представитель ТулГУ, врач-реаниматолог Алексей Токарев:

«Система универсальна, она позволяет диагностировать не только стресс, но и другие заболевания, в основе которых лежит дефицит эндорфинов, нарушение работы сердечно-сосудистой, дыхательной и вегетативной систем. С помощью АПК «СИМОНА» можно определить функциональное состояние человека, а с помощью разработанного нами интегрального показателя ИСУ (индекс стрессоустойчивости) оценить уровень переживаемого пациентом стресса и дать рекомендации по его лечению».

Москва, Светлана Антонова

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