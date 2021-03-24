В частях – шведский стол, в полевых условиях – пайки: как организовано питание современного солдата

С марта текущего года части Воздушно-десантных войск, морской пехоты и армейского спецназа получают современные малогабаритные рационы питания.

Минобороны России сообщает, что такие пайки подходят для приготовления горячей пищи в полевых условиях. В малогабаритный паек весом 900 граммов вошли консервы: «мясо птицы тушеное», «печень пикантная по-восточному», «мясо птицы с картофелем и овощами», «плов с говядиной», «макароны по-флотски», «каша гречневая с печенью». Также в армейском пайке увеличено количество фруктового или ягодного концентрата, а также добавлены шоколадно-ореховая паста и калорийные фруктовые палочки. Примечательно, что при меньшем весе в пайке сохранена оптимальная калорийность, которая нужна военнослужащим для поддержания сил.

Одним из важнейших направлений российской армии является обеспечение бойцов сбалансированным питанием. Правильный рацион – это залог здоровья и поддержания физической силы солдат. Стоит отметить, что сфера военного питания регулярно совершенствуется и уже считается одной из лучших во всем мире.

При разработке армейского рациона учитывается количество углеводов, белков и жиров, которые компенсируют потребности организма в условиях каждодневной боевой подготовки. Так, солдатам-срочникам полагается горячее питание, которое включает в себя полноценный завтрак, обед и ужин. Например, на завтрак бойцам предлагается несколько видов каш, котлета или сосиска, вареные яйца, хлеб, сыр и напиток – молоко или чай. Кроме того, в утренние часы приема пищи для большего насыщения солдат ввели порционный десертный спред, который изготовлен строго по нормам ГОСТа. В продукте содержится меньшая доля холестерина, чем в привычном масле, что делает спред диетическим.

Самым насыщенным приемом пищи в армии считается обед. В него входят разнообразные супы, блюда из птицы или мяса, салат, напиток и хлеб. Более легкой трапезой считается ужин – здесь российским солдатам предлагают блюда из рыбы, различные гарниры, выпечку и напитки.

Источник: cont.ws

Стоит добавить, что уже более десяти лет назад российская армия перешла на организацию питания по системе аутсорсинга. Благодаря этому,

удалось расширить меню и сделать его более питательным, сбалансированным и полезным. Примечательно, что до перехода на аутсорсинг питание бойцов было не столь разнообразным. Теперь в залах приема пищи появились элементы шведского стола: военнослужащие могут компоновать блюда на свой вкус. На постоянной основе солдат кормят мясными и рыбными блюдами, кисломолочной продукцией и выпечкой. Также в столовых оборудованы салат-бары, где по желанию можно дополнить рацион свежими или консервированными овощами. А для расширения кругозора и повышения культуры питания военнослужащих специалисты комбинатов устраивают Дни национальной кухни и Дни именинника.

Напомним, что для армейских столовых меню разрабатывают технологи и диетологи. Кроме того, специалисты подстраиваются под локацию расположения части и текущее время года. Например, чтобы защитить организм солдат в холодный период повара добавляют в меню позиции с салом, луком, чесноком, медом и морсами из сезонных ягод. Такой сбалансированный и полезный рацион дает бойцам нужный запас энергии для полноценного освоения военного искусства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.03.21

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