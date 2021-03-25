«Пропасть в отношениях не отвечает нашим интересам»: Москва не пойдет на обострение против США

России и США некогда ссориться, надо делать конкретные дела. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов по итогам встречи в комитете Госдумы по международным делам. По его словам, сейчас главная задача – чтобы отношения двух стран окончательно не скатились в пропасть.

«У всех коллег есть большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений с учетом того, что у двух великих держав, двух постоянных членов Совета безопасности, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться. Надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много. Многие из вас в масках, и я держу свою маску, надо бороться вместе с пандемией. Российская сторона неоднократно уже подтверждала такую готовность», – заявил Антонов, назвав прошедший разговор в Госдуме добрым, хорошим, требовательным товарищеским.

Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий со своей стороны призвал россиян еще больше сплотиться в этих непростых условиях, когда из США звучат непозволительные слова в адрес президента России. «Президент сегодня защищает Россию, защищает каждого из нас вне зависимости от возраста, от политических убеждений, от членства в каких-либо партиях. И сегодня, когда подобные беспрецедентные и ничем не обоснованные обвинения звучат из Вашингтона, надо не просто сплачиваться вокруг президента, наше общество и так сплотилось вокруг президента самым серьезным образом, надо нашего главу государства защищать и поддерживать так как мы это умеем. Подобные нападки на нашего главу государства, безусловно, получат на площадке ГД адекватную реакцию», – подчеркнул Слуцкий.

Касаясь дальнейшего сотрудничества России с США, парламентарий отметил, что оно не прекращалось. «Соединенные Штаты сегодня это не только политический истеблишмент. Многие общественные деятели, университеты, фонды занимают куда более конструктивную позицию. Поэтому сотрудничество с ними мы ведем, я не буду их называть конкретно, чтобы никого не подвести. Но не будем это сотрудничество ослаблять», – пояснил Слуцкий.

«Комитет Госдумы по международным делам считает деятельность посольства России в Вашингтоне профессиональной, эффективной с учетом тех архинепростых условий, в которых приходится работать на современном этапе», – отметил парламентарий.

По словам Антонова, его вызвали в Москву, чтобы провести анализ и поговорить о дальнейших отношениях РФ и США. «Меня вызвали, чтобы провести анализ, поговорить о будущем, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали бы в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам», – заключил посол.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.03.21

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