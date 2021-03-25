«Пора покупать кнопочный телефон…» Россиян предупредили о тотальной слежке за пользователями смартфонов

Поисковая система Google следит за своими пользователями. Об этом заявил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров. В комментарии «Российской газете» эксперт подчеркнул, что сервис «Google Хронология» постоянно фиксирует, где находился пользователь, а также сколько часов он проводит в то м или ином месте.

«Взлом посторонним человеком «Google Хронологии» может привести к компрометации личной информации, а учитывая синхронизацию с учетной записью Google, одновременно со взломом можно лишиться также почты и других сервисов», – сказал Бодров.

Он также отметил, что даже при отключении сервиса компания Google все равно имеет возможность отслеживать пользователей через другие сервисы и поисковые запросы. «Придется отключить также в настройках аккаунта «Историю приложений и веб-поиска», – предупредил он.

В то же время эксперт напомнил, что Google является не единственной компанией, которая собирает данные о пользователях. «Если вы хотите полностью избавиться от слежки, надо купить кнопочный телефон», – заключил Бодров.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.03.21

Организаторы акции «Бессмертный полк» озвучили планы на 9 мая. / «Пропасть в отношениях не отвечает нашим интересам»: Москва не пойдет на обострение против США. / Ответит за хищение сотен миллионов: экс-чиновника Минкультуры РФ Мазо экстрадировали из Австрии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»