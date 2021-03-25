В Москве пока солнечно: синоптики определили, какой будет погода в выходные

В ближайшие дни в Москве сохранится солнечная погода при плюсовой дневной температуре, которая может подняться до 10 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, осадки возможны только в начале следующей недели.

В пятницу, 26 марта, ночью в Москве -2...0°, по области -4...1°, днем – до 8°. В субботу, 27 марта, ночью вновь похолодает до нуля, но в дневное время потеплеет до 8° при слабом ветре. В воскресенье, 28 марта, днем ожидается до 9°.

В понедельник, 29 марта, преимущественно без осадков, ночью -5...0°, днем 4...9°. Во вторник, 30 марта, местами возможны небольшие осадки, ночью -5...0°, днем 5...10°, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.03.21

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