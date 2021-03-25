В апреле Россия возобновит авиасообщение с шестью государствами

С 1 апреля Россия возобновил авиасообщение с шестью государствами, в числе которых Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается, решение принято по итогам заседания оперштаба, которое провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, с учетом «эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным».

Предполагается, что из Москвы один раз в неделю будут летать рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент, Коломбо, а также два раза в неделю в Каракас.

Кроме того, по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе возобновятся авиарейсы из Москвы в Берлин и Франкфурт-на-Майне.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.03.21

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