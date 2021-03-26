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«Мифическая агрессия»: Мария Захарова назвала ложью заявление главы НАТО

Заявления главы НАТО Йенса Столтенберга об отказе России от диалога является ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, Москва давно направила в Альянс предложения о сотрудничестве.

«Все заявления Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога, – это неправда, это ложь. Предметный разговор был предложен… Все эти предложения на столе у Столтенберга – может переложить бумаги, найти их и, в общем-то, перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании. Вот это точно не к нам. А предметный конкретный разговор, в том числе с привлечением военных экспертов, кто ж от него будет отказываться, когда мы его сами же вам и предлагали», – подчеркнула Захарова.

Комментируя итоги недавнего заседания Совета НАТО, официальный представитель МИД России отметила, что они не принесли каких-либо сюрпризов – несмотря на множество других проблем Альянс и далее будет рассматривать Россию в качестве основного вызова безопасности коллективного Запада.

«Ни пандемия, ни инфодемия, ни международный терроризм, ни проблемы миграции, экономические и финансовые кризисные явления на пространстве собственных государств, ничего Альянсом не было вынесено в качестве заглавных угроз не просто нынешнего момента, а принципе для своего существования. Именно мифической агрессией Москвы Брюссель продолжает оправдывать увеличение финансирования своей деятельности и крупнейшее со времен холодной войны усиление своего военного потенциала, в том числе, как они называют на восточном фланге», – пояснила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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