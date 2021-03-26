«Мировая война нового типа»: Кремль отверг обвинения Франции

В Кремле возмущены обвинениям в развязывании «мировой войны нового типа», с которыми выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не планировала использовать вакцину от коронавируса в качестве инструмента влияния.

«Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», – цитирует его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом. «Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», – заключил он.

Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за вакцин от коронавируса. По его словам, России и Китая якобы пытаются «оказать влияние через вакцину».

В ответ создатели «Спутника V» предложили Франции присоединиться к числу стран, которые разрешили производить препарат. Ранее о такой возможности заявили в Италии.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.03.21

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