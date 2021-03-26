«Это и есть настоящая агрессия»: в МИД РФ оценили заявление главы минобороны Великобритании

Россия рассматривает как агрессию со стороны Великобритании публикацию «Белой книги по обороне и военному строительству» и последовавшие за этим заявления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Мы рассматриваем публикацию Белой книги и соответствующее заявление министра правительства Великобритании как очередное подтверждение курса официального Лондона на политическое противоборство и конфронтацию. Это и есть настоящая агрессия. Сегодня на бумаге, но в мыслях, в идеологии, в менталитете Лондона эти планы вполне реалистичны, исходя из того, что мы читаем», – заявила Захарова.

По мнению МИД России, этот документ, в котором детально прописаны направления по дальнейшей модернизации вооруженных сил Великобритании, носит агрессивный характер. «Воспроизводя жесткие конфронтационные установки, документ британского минобороны вновь представляет нашу страну (Россию) в качестве ключевого фактора, который подталкивает Лондон к наращиванию и модернизации собственной военной мощи, проецированию ее на удаленный театр военных действий», – пояснила Захарова.

Кроме того, в ходе презентации Белой книги в Британском парламенте министр обороны заявил, что документ стал результатом анализа военного строительства и подрывной деятельности России с применением широкого спектра гибридных форм противоборства.

«Безосновательное закрепление Британскими властями за Россией на доктринальном уровне роли врага не может не вызывать у нас глубокую озабоченность. Мы рассчитываем на лучшее, что здравый смысл, и давайте уже прибавим к нему инстинкт самосохранения, все же возобладает в головах у лондонских ястребов», – подытожила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.03.21

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