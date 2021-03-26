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Пятница, 26 марта 2021, 17:17 мск

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«Европа ропщет не потому, что любит Россию или Путина»: эксперт назвал главный просчет политики Москвы в отношении США

Фото: Reuters

Главный просчет Москвы в отношениях с США – отсутствие реальных экономических связей. Как считает директор Института США и Канады Валерий Гарбузов, «экономическая стратегия Путина» в Европе сработала: бизнес заставляет своих политиков «роптать» против санкций, в то время как у Вашингтона развязаны руки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«К сожалению, в свое время мы не предавали значение экономическим связям США, ориентируясь на Европу. Экономические связи с Европой приводят к тому, что Европа ропщет. Не потому, что она любит Россию или Путина, а потому что теряет прибыль, потому что терпит убытки от санкций, в которые их втянули США. А у США никаких завязок на российскую экономику просто нет», – констатировал Гарбузов.

По его оценке, если бы российский газопровод проходил через Атлантический океан «где-нибудь в Нью-Йорке», то санкционные ограничения не продлились бы так долго.

«У них завязок на российскую экономику нет. Все газовщики и потребители тут же стали бы «бомбить» Белый дом на предмет всех санкций. Если бы экономика в энергетической, базовой сфере, энергетическая стратегия бы сработала. Почему американцы против всех газопроводов российских выступают? Они понимают, что энергетическая стратегия Путина в отношении Европы работает. Они столько лет пытаются этому противодействовать, вплоть до того, что организовывали поставки своего дорогого сжиженного газа, хотя это им не особенно и выгодно. Чего только не продумаешь, чтобы не блокировать энергетические возможности России!?» – пояснил эксперт.

«Если бы в нашей экономике было что-то привлекательно для Соединенных штатов, это стало важным фактом и для создания заинтересованы групп в США. Американская политическая система устроена таким образом, что лоббизм – неотъемлемая часть принятия решений. Это – задача для нас глобального масштаба, если мы хотим, чтобы отношения были уравновешенными», – заключил Гарбузов.

Москва, Александра Быстрицкая

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