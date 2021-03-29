Бизнесмен Евгений Пригожин, прослывший в США «угрозой национальной безопасности», рассказал Федеральному агентству новостей об американских выборах и о том, что в действительности могло на них повлиять. По словам петербургского предпринимателя, за годы бездоказательных обвинений со стороны ФБР и зарубежных СМИ он стал экспертом в этом вопросе.

Пригожин отметил, что в США проживает около 340 млн американцев, которые платят налоги в бюджет, притом куда более высокие, нежели в России, где система налогообложения довольно гуманна. Российские налоги, направленные на строительство, развитие здравоохранения, образования, раскидываются по всем областям, поэтому их с трудом хватает. Тем временем в США, по словам бизнесмена, платно почти все, налоги не идут на содержание вышеупомянутых сфер, а государство живет с дефицитом бюджета.

«Куда тратятся деньги?» – задает вопрос предприниматель и тут же на него отвечает, предположив, что денежные средства попадают в руки власть имущих.

«Так и живут Соросы, Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Саксы и прочие господа. На средства из госбюджета делается все, начиная от «Майкрософта», заканчивая соцсетями и прочим», – пояснил Пригожин.

Бизнесмен полагает, что в этой ситуации для отвлечения внимания людей и придумываются враги и важные для решения дела. Пригожин привел в пример защиту сексуальных меньшинств или борьбу за экологию. По его словам, обвинения «во вмешательстве» в адрес России тоже придуманы, чтобы отвлечь граждан от несправедливого распределения налогов.

Бизнесмен объяснил, что в 2016 году Трампа избрали, поскольку американцы оказались готовы к президенту, не ворующему деньги и действительно стремящемуся сделать Америку великой державой. Пригожин добавил, что власти США это не предусмотрели, потому и придумало историю с «вмешательством», чтобы ослабить влияние лидера.

«Говоря о влиянии на исход выборов, нужно отметить мультсериал «Симпсоны», который предсказал избрание Трампа на пост президента еще 16 лет назад», – резюмировал Пригожин.

Обвинения в адрес России во «вмешательстве» в выборы направлены на сокрытие самой крупной в истории политической махинации и присвоения бюджетов спецслужб. ФАН в новом расследовании выяснил, как американская элита пытается замести следы подтасовок на президентских выборах 2020 года.

Москва, Светлана Антонова

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