После американских выборов 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп, американские власти начали обвинять РФ во «вмешательстве» в дела государства. При этом спецпрокурор Роберт Мюллер так и не смог найти доказательства о связях республиканца с Россией и благополучно ушел в отставку.

В ходе борьбы с «российским вмешательством» в президентские выборы спецслужбы США добились от Конгресса увеличения финансирования на сотни миллионов долларов. Однако, когда дело дошло до суда, обвинители не смогли предоставить ни одного доказательства против РФ. Это наглядно продемонстрировало дело против российской компании Concord Management and Consulting, доказавшей, что все обвинения в ее адрес основаны лишь на голословных заявлениях.

В ходе судебных разбирательств петербургский бизнесмен Евгений Пригожин потребовал от Федерального бюро расследований предоставить все документы, в которых фигурирует его имя. Сам же предприниматель отреагировал на обвинения американских спецслужб во «вмешательстве в президентские выборы» следующим образом:

«Дело, инициированное Робертом Мюллером против компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» в 2018 году (о якобы имевшем место вмешательстве и оказании влияния на выборы президента США в 2016 году), полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все «улики» были грубо сфальсифицированы», – отметил Пригожин.

Примечательно, что после требования предъявить все материалы о «российском вмешательстве» Министерство юстиции США просто закрыло дело. Пригожин уверен, что у американцев нет абсолютно никаких доказательств, кроме сомнительных скриншотов из социальных сетей. Кроме того, о невиновности России говорит и тот факт, что в американском Уголовном кодексе даже нет подходящей статьи для возбуждения дела. В итоге Минюст придумал собственную статью под названием «Заговор с целью обмана США».

Напомним, ранее российские журналисты раскрыли попытки Соединенных Штатов замести следы своих махинаций в ходе президентских выборов в 2020 году.

Москва, Светлана Антонова

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