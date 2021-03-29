Кто на самом деле стоит за каналом Навальный Live

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к правоохранителям с просьбой установить личность настоящего ведущего канала «Навальный Live». Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила о подаче соответствующего заявления в МВД РФ на своей странице «Вконтакте».

Медиаресурс, следует из заявления, неоднократно распространял заведомо ложные данные о предпринимателе. В 2020 году Пригожин подал шесть исков о клевете к Алексею Навальному, однако в суде его адвокаты заявили, что канал «Навальный Live» и выпускаемый им контент никак не связаны с ответчиком.

В компании «Конкорд» предположили, что называющий себя Навальным ведущий канала на самом деле другой человек, использующий его образ и личные данные.

«Юридическая служба компании «Конкорд» не исключает, что ведущий видеоблогов лишь внешне похож на Алексея Навального, являясь в действительности, иным лицом, которое использует его персональные данные, в том числе имя, фамилию и отчество, а также сведения об активной гражданской позиции и политической деятельности», – уточняет пресс-служба компании «Конкорд».

В «Конкорде» отметили, что в данном случае имеют место признаки покушения на мошенничество, а также напомнили, что помимо распространения недостоверной информации канал «Навальный Live» занимается незаконным сбором денежных средств и регулярно призывает к участию в массовых беспорядках.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.03.21

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