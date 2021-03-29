Счетная палата: Пандемия приблизила российские регионы к долговой яме

Российские регионы приближаются к долговой пирамиде. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время», – цитирует РИА «Новости» главу Счетной палаты.

Кудрин привел в пример Мордовию, Хакасию и Удмуртию, где долг уже превысил 100% от их доходов. «Проблема с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляется рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов. Конечно, для обеспечения текущих расходов по идее мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям – это означает, что у нас в модели что-то не так», – подчеркнул глава Счетной палаты.

По данным за 2020 год, госдолг регионов вырос до максимального уровня за 10 лет и составил 2,5 трлн рублей. «Это, конечно, объяснимо с учётом пандемии, но это требует дополнительного внимания для того, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных доходах субъектов мы должны видеть перспективу на снижение величины долга», – пояснил Кудрин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.03.21

Миллионер Багдасаров погиб под колесами поезда метро. / «Чтобы не было стыдно»: Памфилова назвала главный принцип работы ЦИК России. / «Не только семьи с детьми»: Счетная палата призвала расширить круг получателей соцпособий. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»