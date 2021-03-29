«Дамоклов меч» уже занесен: новые санкции США способны выбить Россию из мировой экономики

Новые антироссийские санкции, о которых предупреждает администрация президента США Джо Байдена, могут серьезно подорвать экономику России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, главный научный сотрудник, член-корреспондент РАН Виктор Супян отметил, что разговоры об ужесточении санкционного режима становятся для РФ крайне чувствительными в нынешних реалиях. «Наши интересы в США очень велики. Мы должны налаживать сотрудничество в силу того, что мы заинтересованы в модернизации экономики. Санкционный режим для нас весьма болезненный, есть перспектива ужесточения режима. Обещания Байдена ввести новые санкции могут быть очень серьёзными. Есть санкции, которые пока в резерве», – подчеркнул эксперт.

Супян пояснил, что наиболее опасными для России станут ограничения, затрагивающие госдолг. «Это ограничит наши инвестиции, ограничит наши заимствовании за рубежом. Пока на него западные страны не решились, понимая всю серьезность этого шага», – отметил он.

«Второе, на что пока тоже не решились – санкции на разного рода фининструменты, например, на систему Swift. Это ограничит наши внешнеэкономические платежные отношения. Серьезнейший фактор! Наверняка есть другие и персональные и секторальные санкции, ожидать можно всего чего угодно», – подчеркнул эксперт.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов считает, что, вероятнее всего, Белый дом намерен все-таки придерживаться точечного сотрудничества с РФ. «Судя по тому, что говорят ответственные лица в американской администрации, нынешнее руководство готово выбрать в отношениях с Россией вариант «избирательного сотрудничества» по конкретной проблеме. Этим, скорее всего, может и ограничиться», – сказал он.

Гарбузов пояснил, что такая тактика развязывает Вашингтону руки и предполагает «конфронтацию, и даже вражду» по тем направлениям, в которых Россия не важна для США. «Санкционный режим действительно будет продолжаться. Все-таки, если мы вспомним о Трампе, то его риторика отличалась пророссийской – насыщенностью, с которой он четыре года, чуть ли не каждый день пытался наладить отношения, но и масштабным наращиванием санкций», – сказал эксперт.

По его словам, последний инцидент с Байденом отбросил отношения между государствами назад. «Бедного Байдена как только не «склоняли» за хамское поведение, а Стефанопулоса (Джордж Стефанопулос – американский телеведущий, политический консультант), который задал хамский вопрос, не вспоминают. Байден попался на удочку. Инцидент отбросил наши отношения. Но я бы не абсолютизировал это все…За истекшие годы сформировался негативный образ России и российского руководителя. Он не меняется. Мы должны думать, что мы должны сделать, чтобы изменить образ России в западном мире. Говорить, что нам все равно, что они о нас думают …. На самом деле не все равно», – считает Гарбузов.

Как полагает эксперт, для нормализации отношений обе стороны должны изменить свою позицию. «Без уступок никакого движения вперед не будет. Обе стороны должны что изменить в своем поведении. Но на сегодняшний день мне кажется, что ни та, ни другая сторона – не готова. Значит, многое остается на этом уровне», – заключил он.

Напомним, в начале марта президент США в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также глава Белого дома дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. 18 марта президент РФ ответил на слова американского лидера детской поговоркой «кто обзывается, тот сам так называется», подчеркнув, что в этих словах есть глубокий смысл. Также Путин предложил Байдену провести телефонный разговор в прямом эфире, но представитель Белого дома заявила, что лидер США очень занят.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.03.21

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