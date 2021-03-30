«Желтый» уровень погодной опасности: на Москву идут дожди

В Москве в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий –за сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.

По данным Росгидромета, за сутки в Москве может выпасть до 12 мм осадков, что составляет около 35% месячной нормы марта (34 мм). Большая часть дождей ожидается ночью – до 10 мм.

Гидрометцентр России предупредил о «желтом» уровне погодной опасности в Москве из-за усиления ветра до 15-17 м/с. Предупреждение действует с 12:00 30 марта до 12:00 1 апреля.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, в днем облачно, температура в Москве 7...9°, по области 5...10°.

В среду, 31 марта, ночью облачно, дождь, температура в Москве 4...6°, по области 1...6°. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура в Москве 9...11°, по области 6...11° с порывистым ветром до 17 м/с.

Дождливая погода сохранится до конца недели. В четверг, 1 апреля, вновь возможны осадки. Температура ночью в Москве 4...6°, по области 2...7°, днем в Москве 12...14°, по области 9...14°.

В пятницу, 2 апреля, температура ночью 0...5°, днем 7...12°. Также вероятны дожди.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 30.03.21

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