В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду и дождь.

Предупреждение будет в Москве действовать в период с 15:00 30 марта до 08:00 31 марта.

В Подмосковье – до 10:00 завтрашнего дня, уточнили в региональном ГУ МЧС.

Ранее Росгидромет предупредил, что за сутки в Москве может выпасть до 12 мм осадков, что составляет около 35% месячной нормы марта (34 мм). Большая часть дождей ожидается ночью – до 10 мм.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.03.21

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