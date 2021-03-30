Почему The Telegraph называет «неудачей» подвиг бойцов «ЧВК Вагнера» под Хшамом

Издание The Telegraph назвало неудачей подвиг бойцов «ЧВК Вагнера» возле нефтеперерабатывающего завода «Коноко» на востоке Сирии в феврале 2018 года. Военный эксперт, кандидат исторических наук Антон Бредихин считает, что британские журналисты передергивают факты из страха перед эффективностью россиян в борьбе с терроризмом.

Минобороны Великобритании обнародовало доклад об основных направлениях деятельности ведомства, показав страхи Лондона перед Россией и Китаем. Сотрудники издания The Telegraph оценили возросший потенциал вооруженных сил обеих стран.

Журналисты отметили, что несмотря на обновление Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вооруженные силы страны более 40 лет не участвовали в боевых действиях, поэтому об их возможностях сложно судить.

В отличие от Китая, подразделения российской армии закалены в боях на Северном Кавказе, а также в Сирии. Участие в этих сражениях является ценным опытом для солдат и командующего состава, пишет британское издание.

Журналисты заявили, что у российских сил были и «неудачи» – например, в феврале 2018 года бойцы «ЧВК Вагнера» понесли потери при авианалете сил США под населенным пунктом Хшам в районе газоперерабатывающего завода «Коноко».

Главный редактор журнала «Архонт», кандидат исторических наук Антон Бредихин объяснил, с чем связана подобная трактовка событий февраля 2018 года британскими СМИ. По его мнению, журналистами The Telegraph движет страх перед эффективностью «вагнеровцев».

«Очень странно, что британцы считают подвиг россиян на востоке Сирии неудачей. Мне кажется, они так пишут из банального страха. Точно также, как из страха Пентагон поднял в небо десятки единиц боевой авиации против 300 русских бойцов, противостоящих террористам», – подчеркнул военный эксперт.

Подразделение «ЧВК Вагнера» вело бои против боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ) на востоке Сирии в феврале 2018 года. По данным СМИ, когда бойцы российской ЧВК прижали террористов к заводу «Коноко», американское военное командование неожиданно нанесло авиаудар по позициям «вагнеровцев».

В воздух были подняты истребители F-15, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-ганшипы AC-130, вертолеты «Апачи» и стратегические бомбардировщики B-52. Целая эскадрилья была применена против немногочисленных наземных отрядов.

Эксперты отмечают, что именно этот случай стал переломным моментом, после которого «ЧВК Вагнера» стала непобедимым подразделением.

Примечательно, что читатели британского издания раскритиковали статью. По их мнению, журналисты The Telegraph, равно как и местные чиновники, должны забыть про Китай и Россию и сосредоточиться на делах внутри страны.

Лондон – Москва, Светлана Антонова

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