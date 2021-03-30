«Политический спектакль»: эксперт оценил заявления российских официальных лиц об отказе от доллара

Заявления российских официальных лиц, в том числе, главы МИД РФ Сергея Лаврова об неминуемом отказе от доллара являются политической игрой и спектаклем. Об этом заявил экономический обозреватель Дмитрий Адамидов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в реальности отказ от американской валюты может произойти, но это будет не быстро и не драматично.

«У нас политика сейчас довольно далека от экономики. Особенно, если это министр иностранных дел говорит. Есть примеры и английского министра иностранных дел, который странные вещи говорил, ну и у украинского – тем более. Это, в общем, такой спектакль, и надо понимать, что его аудитория не случайна», – пояснил Адамидов.

По его мнению, сейчас у США с Китаем есть противоречия, поэтому место для заявления Лаврова было выбрано не случайно. «У США с Китаем есть серьезные противоречия сейчас, связанные с регионализацией, деглобализацией и всяким прочими пертурбациями, которые последние пять лет идут. Китай потихонечку наращивает долю в международных резервах, то есть 5 лет назад юаня не было в резервах, сейчас он занимает процентов восемь, как раз за счет доллара. То есть это такая большая международная политика, где Россия там кому-то дала пас. Министры иностранных дел делают заявления, когда неудобно остальным», – считает он.

По оценке Адамидова, роль доллара постепенно будет уменьшаться. «Ближайшие пять лет, я думаю, никаких серьезных подвижек там не будет, но то, что мир меняется и переформатируется, и доллар не будет играть такую роль, которую он играл еще до кризиса 2008 года, это очевидно. Это будет не быстро, не драматично… Не в виде конфискаций, я надеюсь», – пояснил он.

Как считает эксперт, в ближайшем будущем ожидает проблема не с ограничением на валюту, а с их количеством средств в карманах россиян. «Я полагаю, что не будет никаких ограничений на валюту, кто что захочет, тот то и купит, включая реал иранский, если он кому-то нужен. Проблема в том, что вот эти все пертурбации они не дадут прироста богатства. Карманы будут либо такие же, либо чуть более худые. Я надеюсь, что они будут такие же, хотя б не хуже. Как нулевые воспринимались после 90-х как воздаяние, вот этого не будет», – заключил Адамидов.

Москва, Мария Соколова

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