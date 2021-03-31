«Если мы будем жить по закону, мы сдохнем»: Герман Стерлигов заявил, что в России запрещены натуральные продукты

В России невозможно питаться натуральными продуктами. Как заявил известный российский предприниматель, товарищ предводителя Российского Крестьянского Собрания Герман Стерлигов, отечественное законодательство «заточено под отраву» и утилизацию людей. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», он высказал на пресс-конференции в Москве.

Стерлигов подчеркнул, что химия и канцерогены содержатся в продуктах питания вполне легально. «Жить не надо по закону. Если мы будем жить по закону, мы сдохнем. Законы заточены под то, чтобы жрать отраву, продавать отраву и лечиться отравой. Законы надо срочно менять. Надо срочно менять нормативные акты и законы в целом. Это очень важно – все, что касается продуктов питания. Вы травите себя и своих детей. Ладно, народ: кто думает про него, кто – нет. Но о детях своих вы думаете? Что вы в магазинах покупаете, вы соображаете? А там все по закону лежит, по закону произведено!» – заявил предприниматель.

По его словам, натуральную пищу фактически запрещено продавать и производить. «По закону она должна пройти ветеринарную обработку – то есть, она должна быть отравлена. Она должна пройти санэпидобработку – то есть, должна быть отравлена. Жить по закону – значит травиться и травить своих детей. Это то, что должен понимать каждый наш современник. Идет утилизация людей этими отравленными продуктами», – уверен он.

При этом Стерлигов отметил, что это планомерное отравление идет с советских времен. «В СССР, вопреки расхожему суждению людей, была чудовищно отравленная пища. Она была менее отравленная, чем сейчас, конечно – ученые с тех пор открыли еще много отравы. Но уже в СССР по самые ноздри засыпали поля химией, кололи скотину, кормили гормонами и отравой», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 31.03.21

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