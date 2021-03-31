«Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий»: посол РФ в США высказался о перспективах отношений с Вашингтоном

Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе, и Москва далека от радужных ожиданий относительно Вашингтона, который продолжает под надуманными предлогами раскручивать «санкционную спираль». Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая сегодня на расширенном заседании комитетов Совета Федерации по обороне и по международным делам.

«Хочу отметить, что мы далеки от радужных ожиданий в российско-американских отношениях», – цитирует его слова РИА «Новости».

Антонов обратил внимание, что последние несколько лет российская сторона предпринимает активные последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога. «Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России, и, мы считаем, не противоречит национальным интересам США», – уточнил дипломат.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами. «Постоянно слышатся угрозы в связи с псевдовмешательсвтом в американские выборы, за якобы атаки на информресурсы Америки и за некую «неблаговидную деятельность» по противодействию американским вооруженным силам в Афганистане», – пояснил Антонов, отметив, что США захватили недвижимость России в Соединённых Штатах, постоянно выдвигаются угрозы странам за участие в «Северном потоке – 2», и по всему миру идёт «охота» за россиянами.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.03.21

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