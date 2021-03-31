Глава СОМБ призвал ООН и The Guardian к ответу за вброс о российских инструкторах в ЦАР

Представитель «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов направил в ООН и The Guardian письма с требованием опровергнуть заявления о «нарушениях прав человека», якобы допущенные со стороны инструкторов РФ в ЦАР.

Эксперты ООН ранее без каких-либо доказательств обвинили инструкторов из России в ЦАР в нарушениях. Этот вброс оперативно подхватило издание The Guardian, поспешив привязать к публикации российскую «ЧВК Вагнера». К этой компании зарубежные СМИ традиционно причисляют любых русскоговорящих граждан, которые пребывают на территории иностранных государств.

По словам Иванова, сведения, опубликованные изданием и международной организацией, основаны на недостоверных данных. Гендиректор СОМБ напомнил, что на территории ЦАР находится 475 российских специалистов, которые прибыли в республику по просьбе официальных властей с целью стабилизировать ситуацию в стране.

Они занимаются подготовкой правительственной армии FACA на условиях, обозначенных в Соглашении о военно-техническом сотрудничестве между Россией и ЦАР.

«Инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении Совета Безопасности ООН и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР», – подчеркнул Иванов.

Руководитель СОМБ призвал не только опровергнуть статью The Guardian, но и создать в сотрудничестве с Советом ООН по правам человека комиссию, которая изучит данные, послужившие основанием для голословных обвинений экспертов международной организации.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.03.21

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