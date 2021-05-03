Суданский политолог: российское присутствие откроет новую главу в отношениях двух стран

Судан видит в России, как в великой державе, надежного партнера в сфере безопасности. Так политический аналитик из восточноафриканского государства Мухаммад Аль-Арус объяснил договоренности Москвы и Хартума о возведении базы ВМФ РФ на берегу Красного моря.

Страны Запада поставили под сомнение соглашение о строительстве российского пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) в Порт-Судане. Они запустили фейк через ангажированные СМИ, ссылающиеся на анонимный источник, о приостановке действия документа. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

Посольство России в Судане оперативно опровергло вброс, назвав его несоответствующим действительности. Публикации прозападных журналистов раскритиковали и в экспертном сообществе, обвинив США и их союзников в информационной атаке на российский объект и попытке подорвать дружественные отношения Москвы и Хартума.

Мухаммад Аль-Аруси подчеркнул, что в российско-суданских отношениях на протяжении всей современной истории наблюдались улучшения, и после революции в 2019 году они непременно должны укрепиться, чтобы открыть новые главы в партнерстве двух стран.

«Сейчас Судан стремится разрешить внутренние проблемы в экономике, безопасности и других сферах, где наблюдается значительное ухудшение и множество кризисов. Поэтому власти страны пытаются «выбраться через узкое горлышко бутылки» (пытаются найти выход из крайне тяжелого положения – прим. Ред.) несколькими способами, в том числе обсуждают пути совместного сотрудничества с международными союзниками», – сказал он.

Эксперт отметил, что Хартум подписал с Москвой соглашение о строительстве пункта МТО, поскольку Россия поддержит и укрепит Судан, даст возможность пройти местным военнослужащим подготовку «на самом высоком уровне» под наблюдениям экспертов.

«Судан благодаря только подписанию соглашения о сотрудничестве с такой страной, как Россия, сможет развить свой военный потенциал перед лицом терроризма на территориях, где наблюдается большая напряженность. Это одна из причин, которая побудила суданское руководство обсудить пути военного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности с Россией», – подытожил он.

В декабре 2020 года Минобороны РФ по указу президента Владимира Путина подписало с Хартумом соглашение о строительстве пункта МТО на берегу Красного моря. Объект, с размещенными там 300 военнослужащими, сможет одновременно принять до четырех кораблей.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 03.05.21

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