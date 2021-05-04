Европейские СМИ начали инфовойну против сотрудничества России и ЦАР

Европейские журналисты развернули активную информационную кампанию, направленную против сотрудничества между Россией и ЦАР. Об этом сообщают центральноафриканские СМИ. По их мнению, западные издания и их кураторы серьезно обеспокоены влиянием Москвы на ЦАР. Одной из целей развернутой информационной войны против РФ стали российские инструкторы, обучающие центральноафриканских военнослужащих (FACA).

Так, французская телерадиокомпания RFI 3 мая выпустила материал, в котором россиян бездоказательно обвиняют в нарушениях прав человека на территории Центральноафриканской Республики. Для придания материалу «сенсационного» характера российских специалистов причисляют к «ЧВК Вагнера».

При этом известно, что российские инструкторы прибыли в страну по приглашению местных властей и с санкции Совбеза ООН. Поддержка Москвы позволила армии разгромить радикалов и восстановить в ЦАР мир и безопасность, чего не удавалось достичь ранее.

Неудивительно, что Запад раздражают успехи россиян в ЦАР, ведь ни США, ни Франция, ни другие страны не имеют отношения к восстановлению мира на территории африканской республики. А это не укладывается в парадигму и видение современного мира западными странами.

Примечательно, что материал RFI был написан по лекалам отчета экспертов ООН, собранного из показаний боевиков и анонимных источников, а также публикаций СМИ, заблокированных в ЦАР за распространение недостоверной информации.

Очевидно, что и отчет «экспертов» Всемирной организации, и материалы западных изданий служат лишь одной цели – демонизировать Россию в глазах международной общественности, уверены центральноафриканские журналисты.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.05.21

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