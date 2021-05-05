Яркая картинка и острая тема. В России готовят новый боевик «Турист»

В Сети появился постер и трейлер фильма «Турист». Работа над фильмом, по словам создателей, еще продолжается. О том, кто снимает данную кинокартину, неизвестно. Но такая анонимность только подогревает интерес зрителей, которые уже обсуждают в соцсетях сюжет предстоящей картины.

«Современное обмундирование героя наводит на мысли, что действие фильма происходит в наше время, причем в самый разгар военного события. Вероятно, нам будет рассказана история человека, который оказался на войне или в горячей точке, но при этом сохранил человечность и доброту, сопротивляясь злу и его пособникам», – предположили пользователи Сети.

Немного о предстоящем фильме рассказала создательница постера. Девушка работает под псевдонимом «Веселый лис». Она стала известна благодаря работам, посвященным «ЧВК Вагнера».

«…мне предложили сделать постер для настоящего фильма! Сказать, что я счастлива – ничего не сказать! И больше всего, конечно, я рада, что такой фильм будет, что нашлись люди, которым интересна эта тема, эти герои и… Но пока без спойлеров, попросили. Совсем скоро мы все сходим на этот фильм в кино, и все всё сами узнают», – написала она своем Instagram-аккаунте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.05.21

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