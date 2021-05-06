История ЦАР показывает, что Франции не выгодна стабильность в этой стране

История Центральноафриканской Республики показывает, что Франции не выгодны мир и стабильность в своей бывшей колонии. Именно поэтому французские журналисты развернули активную информационную кампанию против успешной деятельности российских инструкторов в ЦАР, считает руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Согласно данным из ряда источников, против деятельности России в ЦАР ведется информационная кампания, затеянная недоброжелателями, в первую очередь из Франции, с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Для придания фейковым материалам эффекта «сенсационности», российских инструкторов приписывают к «ЧВК Вагнера». Так делают многие западные СМИ ради привлечения внимания к своим псевдорасследованиям.

Глава содружества, представляющего интересы российских инструкторов в ЦАР, назвал клеветой расследование французского издания Radio France internationale. Александр Иванов напомнил, что российские специалисты работают в Центральноафриканской Республике в строгом соответствии с международным правом.

В связи с этим глава организации назвал ложью все предъявленные журналистами обвинения и объяснил, кому может быть выгодно это «расследование».

«Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя. СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР обученные нами бойцы FACA уже победили!» – пишет Иванов в своих социальных сетях.

Он добавил, что французское руководство должно определиться – им нужна в ЦАР бесконечная война или мир, который обеспечивают русские.

Около века Центральная Африка находилась под колониальным контролем Франции, что сопровождалось многочисленными преступлениями. В 60-х годах прошлого столетия удалось достичь определенной стабильности. Однако в ночь на 1 января 1966 года французы совершили военный переворот, который привел к хаосу и войне в стране на протяжении долгих десятилетий правления Жана Беделя Бокассы.

В 1979 году местные повстанцы при поддержке французских десантников снова совершили госпереворот, свергнув «бывшего друга» Бокассу и ввергнув ЦАР в еще больший хаос и нестабильность. К началу XXI века Париж практически потерял влияние в своей бывшей колонии, оставив местное население один на один с боевиками, но все еще жаждал вернуть Банги под свой контроль.

В 2013 году французы пытались вновь узурпировать власть в ЦАР и получить доступ к природным ресурсам страны, страдающей от бандитизма. Нестабильность внутри африканского государства была выгодна Парижу, который балансировал между разными группировками, преследуя свои интересы. Местная власть не была достаточно суверенной, чтобы избавиться от иностранного присутствия, а правительственная армия недостаточно подготовленной, чтобы дать отпор боевикам. В результате, когда нестабильность привела к силовому захвату власти в Банги, французы бежали из ЦАР, в очередной раз бросив население страны на произвол судьбы.

В прошлом году радикалы вновь предприняли попытку госпереворота. Однако обученная российскими специалистами армия ЦАР (FACA) дала отпор боевикам. Впервые за 60 с лишним лет в республике благодаря России воцарился мир и стабильность, что явно раздражает президента Франции Эммануэля Микрона. Теперь невозможно представить ситуацию, при которой население Центральноафриканской Республики может остаться без защиты.

Иванов уверен, что именно поэтому против россиян ведется такая активная информационная война со стороны подконтрольных официальному Парижу СМИ.

«Все это время на территории ЦАР находились более 10 000 сотрудников ООН, они тоже не противодействовали боевикам и смотрели сквозь пальцы на происходящее. Более того, другие международные организации замешаны в прямой поддержке боевиков. Все это было направленно на разжигание конфликтов и дестабилизацию ситуации в ЦАР», – отметил Иванов.

Международные организации пытались доказать населению ЦАР, что без помощи из Парижа или Вашингтона ЦАР не сможет существовать самостоятельно. Однако в СОМБ уверены, что жители Центральноафриканской Республики способны сами построить независимое государство.

«Инструкторы продолжат обучать FACA, жандармерию и полицию. СОМБ останется в стране пока народ ЦАР будет нуждаться в помощи», – заключил Иванов.

Жители республики всячески высказывают благодарность россиянам, устраивая в их честь парады. Они приветствуют армию ЦАР и их союзников в освобожденных городах.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.05.21

СКР потребовал арестовать фигурантов дела о пожаре в столичной гостинице. / Быстрее и дешевле: кабмин принял «дорожную карту» газификации регионов. / Правительство РФ планирует запретить жидкости для вейпов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»