Лидер «Родины» обсудит с общественниками Твери проблемы региона Он прибудет в Тверскую область в воскресенье, 9 мая

Глава «Родины» Алексей Журавлев завтра встретится с общественниками Твери и поговорит с ними о накопившихся в регионе проблемах.

Журавлёв также поздравит ветеранов и тружеников тыла с 9 мая и возложит цветы к мемориалу Советскому солдату, расположенному рядом со Ржевом.

Напомним, завтра в Твери пройдёт военный парад. Его проведут на площади Михаила Ярославича Тверского. Праздник завершится фейерверком, который запустят в 22:00.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.05.21

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