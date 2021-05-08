Глава «Родины» Алексей Журавлев завтра встретится с общественниками Твери и поговорит с ними о накопившихся в регионе проблемах.
Журавлёв также поздравит ветеранов и тружеников тыла с 9 мая и возложит цветы к мемориалу Советскому солдату, расположенному рядом со Ржевом.
Напомним, завтра в Твери пройдёт военный парад. Его проведут на площади Михаила Ярославича Тверского. Праздник завершится фейерверком, который запустят в 22:00.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.05.21
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