США перешли от борьбы с ИГ* к противостоянию с Ираном и Россией в Сирии

Руководитель ушедшей администрации Дональда Трампа по сирийским делам Джеймс Джеффри рассказал, как правительство Соединенных Штатов формировало политику по отношению к Сирии.

Дипломат имеет прямое отношение к противоречивой политике администрации Дональда Трампа в странах Ближнего Востока. Он выступал в качестве специального посланника Госдепартамента в САР. С января 2021 года он работает в WestExec Advisors. Об этом рассказывается в статье, вышедшей в Responsible Statecraft.

WestExec была основана несколькими членами администрации экс-президента Барака Обамы, некоторые из которых сейчас занимают руководящие должности в администрации Джо Байдена. Ее соучредитель Энтони Блинкен в настоящее время является государственным секретарем, а бывший директор WestExec Аврил Хейнс является директором национальной разведки.

В публикации Responsible Statecraft отмечается, что Джеффри, в прошлом кадровый дипломат, десятилетиями проработавший как при демократической, так и при республиканской администрациях, в 2018 году вышел на пенсию и возглавил политику администрации Трампа в отношении Сирии.

Во время работы Джеффри политика США сместилась с борьбы с «Исламским государством» (ИГ*, организация запрещена в РФ) на противодействие влиянию России и Ирана в регионе. Для этого были достигнуты договоренности с местными радикалами, которые в обмен на лояльность получили поддержку Вашингтона.

Вскоре после ухода из администрации Трампа Джеффри сделал противоречивые заявления. Он утверждал, что играл в «пустые игры», чтобы скрыть от президента истинное количество американских сил в Сирии, чем также хвастался бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон. Он также назвал боевиков ИГ* «активом для региональной стратегии США».

Американское руководство оказывает давление на правительство Сирии. Против Дамаска были введены санкции, которые продлены еще на год по приказу президента Байдена. Количество военных США на территории ближневосточной страны не уменьшается, несмотря на требования сирийского руководства. Пентагон продолжает ползучую агрессию против арабского государства.

Противостоять агрессивным действиям Вашингтона ранее пыталась «ЧВК Вагнера». Бойцы подразделения успешно действовали против радикалов, поддерживаемых американцами. Представители Пентагона не только снабжали боевиков оружием и боеприпасами, но и обучали их в специальных лагерях.

«ЧВК Вагнера» считается незарегистрированной вооруженной структурой, состоящей из патриотов и бывших военных. Прототипом для «вагнеровцев» стали российские добровольцы, противостоявшие украинским националистам на Донбассе в 2014 году и остановившие геноцид русского населения, проживающего на востоке Украины.

«Вагнеровцы» сыграли важнейшую роль в уничтожении ИГ* и других запрещенныз в РФ террористических группировок, поддерживаемых Вашингтоном на территории Сирии.

Деятельность «ЧВК Вагнера» является уникальным геополитическим феноменом, противодействующим террористам и провокациям стран НАТО в разных уголках мира.

Вашингтон – Москва, Светлана Антонова

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