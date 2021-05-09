Алексей Журавлев: «Любые попытки переписать историю Победы нужно безжалостно пресекать»

Делегация партии «Родина» во главе с председателем партии, депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым посетила Тверскую область. Вместе с соратниками из тверского регионального отделения «Родины» политик возложил цвету к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

«Стоя здесь, у величественного мемориала, в окружении сотен и сотен россиян, объединенных любовью к Родине, сложно представить, что кто-то в нашей стране или за ее пределами пытается переписать историю, извратить правду, обесценить Победу и ту Великую цену, которую заплатил за нее русский народ. Это нельзя допускать!», – сказал Журавлев и выразил надежду, что здесь, на тверской земле, партия «Родина» не одинока в своем стремлении сохранить историческую правду.

Во время визита во Ржев Алексей Журавлев поздравил участников праздничных событий с Днем Победы. В беседах люди обращались к депутату с личными просьбами и проблемами, а также благодарили за открытую и честную позицию, связанную с патриотической деятельностью. «Каждый вспоминает историю своей семьи, равнодушных нет. Сотни лиц, судеб и я рад быть здесь, разделить эти эмоции! – отметил лидер партии «Родина». – Кто-то передал мне свои наказы: со всем постараемся разобраться и на региональном, и на федеральном уровне».

Из Ржева политик выехал в Тверь, чтобы встретиться с членами Тверского Совета Ветеранов и участниками отрядов, которые ведут поисковую деятельность на территории Тверской области.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.21

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