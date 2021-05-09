«Дрель»: в России анонсировали массовое производство «невидимой» бомбы

В этом году на вооружение российской армии поступит новая планирующая авиабомба «Дрель». Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью «Интерфаксу».

«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель». Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», – сказал он.

Ранее Борисов заявлял, что «Дрелью» будут вооружены самолеты оперативно-тактической авиации.

Агентство отмечает, что «Дрель» – планирующая авиабомба, которая предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

О создании «Дрели» было впервые заявлено в 2016 году. По сообщениям разработчика, бомбу практически невозможно распознать на радарах. Дальность ее планирования превышает 30 км, что позволяет использовать ее без захода в зону действия противовоздушной обороны противника.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.21

Алексей Журавлев: «Любые попытки переписать историю Победы нужно безжалостно пресекать». / США перешли от борьбы с ИГ* к противостоянию с Ираном и Россией в Сирии. / Длинные праздники: в правительстве РФ отказались делать майские выходные затяжными каждый год. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»