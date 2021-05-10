Синоптики прогнозируют московскому региону климатическое лето

В ближайшие дни в московском регионе ожидается по-летнему теплая погода. Согласно прогнозу центра «Фобос», температура воздуха поднимется до 25 градусов, но при этом возможны грозы.

«Солнечный прогрев будет лишь усиливаться, и начнётся лето в климатическом смысле. Так, уже во вторник на большей части Русской равнины столбики термометров поднимутся выше отметки +20°, а на Средней Волге ожидается и 25-градусная жара», – говорится в сообщении.

«В Москве сегодня +17°, а завтра уже +22°! В последующие дни ожидаются грозовые дожди, но показания термометров продолжат повышаться: +22...+25°. И лишь в среду станет чуть прохладнее», – прогнозируют синоптики.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.05.21

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