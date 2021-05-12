В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие час до 21:00 ожидается гроза с дождём при порывистом ветре до 16 метров в секунду.

Аналогичное экстренное предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать осторожность.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.21

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