Словакия получила добро из Москвы на вакцинацию от коронавируса российским препаратом

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» в начале июня будет включен в программу вакцинации в Словакии. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения страны Владимир Ленгварский, заверив, что российская сторона дала необходимое согласие.

«Мы получили официально подписанное согласие российской стороны на использование «Спутника V». После оплаты необходимой суммы (за закупку вакцины – ред.) она станет нашим имуществом. Полагаю, что в начале июня «Спутник V» будет включен в программу вакцинации», – цитирует его слова РИА «Новости» со ссылкой на сетевые ТВ-каналы.

Как сообщал «Новый День», ранее Российский фонд прямых инвестиций обратился к правительству Словакии с просьбой вернуть партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Поводом стали многочисленные нарушения условий контракта.

Братислава, Светлана Антонова

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