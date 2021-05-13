Грозовые выходные: в московском регионе сохранится неустойчивая погода

В ближайшие дни в московском регионе значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 4-5°, однако при этом погода будет неустойчивой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

В пятницу, 14 мая, ночью местами возможен кратковременный дождь. Температура в темное время суток в Москве составит 6...8°, по области – 5...10°. Днем также вероятен кратковременный дождь, местами сильный, гроза с порывистым ветром до 17 метров в секунду. При этом в столице ожидается 22...24°, в Подмосковье – 20...25°.

В субботу, 15 мая, опять прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный, в отдельных районах гроза. Ночью в Москве 13...15°, по области 10...15°, днем до 22-25°.

В воскресенье, 16 мая, вновь возможен местами небольшой кратковременный дождь. Ночью до 14°, днем – до 24°.

В начале следующей недели прогнозируются локальные небольшие кратковременные дожди. Ночью в понедельник 9...14°, во вторник 11…16°. Днем воздух будет прогреваться до 23...28°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.05.21

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