Тысячи жителей Банги прошли по улицам города с российскими флагами после премьеры «Туриста»

Жители центральноафриканской столицы Банги на следующий день после премьеры фильма «Турист» о деятельности российских инструкторов в стране вышли на митинг в поддержку РФ.

Тысячи активистов прошли маршем по центру города к стадиону имени отца-основателя ЦАР Бартелеми Боганда. Именно там 14 мая прошел премьерный показ российско-центральноафриканского фильма «Турист», в основу которого легли реальные события. Это первая картина о Центральноафриканской Республике, вышедшая на ее государственном языке – санго.

Сюжет киноленты разворачивается вокруг российского офицера, который прибыл в республику для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР (FACA) основам тактики. Впоследствии он оказывается в эпицентре кризиса, развернувшегося в стране в результате деятельности бандформирований, которые контролирует экс-президент Франсуа Бозизе.

Участники марша в Банги пронесли по центру своей столицы российские флаги – в знак благодарности российским специалистам, которые с 2018 года в рамках соглашения о военном сотрудничестве занимаются обучением и подготовкой центральноафриканских солдат. Именно эта помощь привела к тому, что военные FACA сумели разгромить бандитские группировки и вернуть в страну мир и стабильность.

Происходящее в «Туристе» для жителей республики – фактически вчерашние реальные события, которые могли бы происходить и сейчас, если бы не отклик РФ на просьбу официальных властей ЦАР о помощи. На этом фоне российские флаги, которые с улыбкой пронесли по Банги жители республики, не кажутся чем-то странным. Как и популярность совместного проекта россиян и центральноафриканцев: первый показ картины, которую будут транслировать в Банги абсолютно бесплатно до 20 мая, собрал по разным подсчетам от 10 до 20 тысяч человек.

Банги, Светлана Антонова

Банги. Другие новости 15.05.21

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