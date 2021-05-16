ЧВК из ЮАР обвинили в расизме после операции в Мозамбике

Amnesty International обвинила в расизме южноафриканскую частную военную компании Dyck Advisory Group (DAG). По версии правозащитников, в ходе спасательной операции в мозамбикской провинции Кабу-Дельгаду сотрудники ЧВК в первую очередь спасали людей с белой кожей.

Представители организации, работавшей на территории Мозамбика, отвергл и выдвинутые обвинения.

Боевики из местной группировки «Аш-Шабаб», присягнувшей на верность «Исламскому государству» (запрещено в РФ), 24 марта атаковали город Пальма в провинции Кабу-Делгаду. Местные силовые структуры не смогли дать отпор вооруженным бандитам, которым в итоге захватили населенный пункт и устроили там резню.

Примерно 220 мирных жителей нашли убежище в отеле Amarula Palma во время нападения. Из них около 200 были чернокожими гражданами Мозамбика и около 20 – белые подрядчики французской компании Total. В последующие дни южноафриканская ЧВК DAG эвакуировала часть людей из отеля по воздуху, сообщается в материале Amnesty International.

«Свидетели рассказали нам о расовой дискриминации при принятии решений о том, кого эвакуировать из отеля Amarula», – заявил Депрос Мучена, региональный директор Amnesty International по Восточной и Южной Африке. – Вызывают тревогу утверждения, что план спасения был составлен по расовому признаку, а белые подрядчики Total явно имели преимущество. Полное отсутствие координации между силами безопасности Мозамбика и DAG привело к расизму при эвакуации, что требует тщательного расследования».

Пресс-служба ЧВК DAG отвергла обвинения в расизме. По словам представителей организации, ее сотрудники не заходили в здание отеля при эвакуации и не выбирали, кого первым взять на борт.

«Команда DAG не выбирала, кого эвакуировать, а кого нет. Они обеспечили место посадки и погрузили людей, которые были отправлены к ним для эвакуации менеджером отеля. Наши сотрудники ни разу не заходили в здание во время эвакуации», – говорится в заявлении Dyck Advisory Group.

Согласно заявлению пресс-службы DAG, на вертолете ЧВК из отеля были вывезены шестеро белых и 18 африканцев.

DAG потеряла контракт с мозамбикским правительством в апреле 2021 года, не справившись с угрозой вооруженных группировок в провинции Кабу-Делгаду. Присутствие южноафриканских наемников не дало желаемого результата: боевики не только не были разгромлены, им удалось расширить контролируемые территории за счет захвата нескольких населенных пунктов.

Российские специалисты, которых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», в 2019 году были приглашены правительством Мозамбика для обеспечения безопасности во время проведения всеобщих выборов. Россиянам удалось в короткие сроки освободить ряд поселений на севере страны от боевиков, что долгое время не удавалось сделать местным вооруженным силам и зарубежным ЧВК. На следующий день после голосования, которое прошло без каких-либо серьезных инцидентов, россияне покинули территорию африканской страны.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.05.21

Мошенники запустили «письма счастья» под видом новой политики WhatsApp. / Систему обмена данными между госструктурами запустят до конца года. / В России выявили 8554 новых случая заражения Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»