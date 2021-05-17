В Москве жара: объявлен «оранжевый» уровень опасности

В Москве из-за жары сегодня объявлен «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«В столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов», – говорится в сообщении на сайте метеослужбы.

В метеобюро Москвы «Интерфаксу» уточнили, что абсолютный рекорд температуры для 17 мая в столице был установлен в 1897 году и составил 31 градус.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.05.21

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