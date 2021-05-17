В «Музее света» поселилась виртуальная кошка

В Москве во время всероссийской акции «Ночь в музее» прошла авторская экскурсия всемирно известного светодизайнера и архитектора, арт-директора Международной светотехнической корпорации «Боос Лайтинг Групп» Карстена Винкельса. Посетители смогли побывать одновременно на стадионе и на взлетной полосе аэропорта, проследить за ростом растений, а также узнать уникальные возможности применения света во всех областях жизни.

На выставке были представлены не только последние научно-технические разработки в области светотехники, но и увлекательное интерактивное шоу. Посетители смогли поиграть с виртуальной кошкой, «живущей» в интерактивной скамейке, и увидеть, как развивается растение в теплице.

Отвечая на вопросы, Винкельс пояснил, что «свет» уже стал полноценным искусством, и рассказал, как работы великих живописцев прошлого нашли свое применение в современной светотехнике. По его словам, работы старых мастеров идеальны в смысле цвета и света, поэтому, начиная работать над проектом, он всегда выбирает себе конкретный ориентир из мира живописи. К примеру, для московских высоток основополагающей стала картина «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля, а также работы русских живописцев XIX века Ивана Крамского, Валентина Серова, Константина Коровина и голландца Яна Вермеера.

Карстен Винкельс – обладатель множества международных наград и премий, автор концепций освещения немецких городов Дрезден, Филлинген-Швеннинген и Людингхаузен и других, а также уличного света олимпийского Пекина и сталинских высоток Москвы, сценографии и проектов освещения художественных выставок в Музее-усадьбе Царицыно и в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.05.21

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