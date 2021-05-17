Грозовая перспектива: аномальная жара в Москве не задержится надолго

В московском регионе в середине недели температура начнет понижаться. Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Жаркая погода сохранится до вторника, 18 мая, когда синоптики прогнозируют в Москве до 31°, в Подмосковье – до 33°. В среду, 19 мая, ожидается переменная облачность. Днем местами вероятен кратковременный дождь и гроза. В столице до 27°, по области – до 28°. На востоке Подмосковье ожидается до 31°. При этом возможен порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В четверг, 20 мая, облачно с прояснениями. Вновь возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ночью до 16°, днем – до 23° при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В пятницу, 21 мая, вновь облачно, небольшой дождь. Ночью до 13°, днем – до 19°.

В субботу, 22 мая, опять вероятен местами кратковременный дождь при дневной температуре до 22°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.05.21

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